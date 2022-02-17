ناهد السباعي تحيي الذكرى الثامنة لوفاة شقيقها فريد المرشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة ناهد السباعي، الذكرى الثامنة لرحيل شقيقها فريد المرشدي.

ونشرت ناهد، صورا تجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وحشتني قوي قوي قوي.. فات 8 سنين وحقيقي مش مصدقة نفس الوجع ونفس الوحشة.. ربنا يجمعني بيك على خير يا أحلى وأطيب قلب في الدنيا".

وأضافت: "اللهم أرحمه برحمتك الواسعة يا الله.. اشتقت لأخي الميت يا رَبّي، اللهم من كان طيباً هيناً ليناً فطيب ثراه وأرزقه الراحة في مرقده، وكن رحيماً به يا أرحم الراحمين".

يذكر أن رجل الأعمال الشاب الراحل فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيد الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، وهو الأخ غير الشقيق للفنانة ناهد السباعي، وكان متزوجا من الفنانة سوسن بدر قبل زواجه من داليا البحيري، والتي انفصل عنها بعد أن أنجبا طفلتهما "قسمت".