سامي مغاوري يتصدر بوستر "اللعبة 3- اللعب مع الكبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر الفنان سامي مغاوري بوستر مسلسل "اللعبة 3- اللعب مع الكبار".

ونشر "مغاوري" بوستر المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اللعب مع الكبار، راجعين من 20 فبراير على شاهد".

منصة "شاهد" العارضة للمسلسل من جانبها، كشفت لأول مرة عن موعد عرض مسلسل "اللعبة 3"، ونشرت بوستر العمل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ومدون عليه تاريخ بدء عرضه وهو 20 فبراير الجاري.

وحصدت قناة "MBC مصر"، مؤخرا، جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن مسلسل "اللعبة 2"، في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني.