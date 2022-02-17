شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحيى حفلاً غنائيًا بمصاحبة فرقة جيبسى 26 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان إدوارد حفل غنائى بمصاحبة فرقة جيبسى الغنائية يوم 26 فبراير الجارى يقدم فيها هو وفرقته أشهر الأغانى التى قدمها الفريق على مدار تاريخه الغنائى منها "ليل ليل وليندا" وغيرها.

وأحيا مؤخرا الفنان إدوارد وفريقه جيبسى حفلاً غنائيًا بمحافظة بورسعيد ، وكان قد أعرب مؤخرًا عن سعادته بنجاح حفلاته الأخيرة فى منطقة الساحل الشمالى، وأضاف فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن هذه الحفلات أعادت بالذاكرة 23 عامًا، عندما كان يحيي مثل هذه الحفلات الجماهيرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الحفل أعطاه طاقة إيجابية جعلته هو وكل فرقته الموسيقية ألا يبتعدوا مرة أخرى عن الغناء ولن يجعل التمثيل يخطفه مرة أخرى، وحرص إدوارد على أن يوجه شكره إلى الجمهور الذى حرص على الحضور ووعدهم أن القادم سيكون أقوى، وأن هناك أغاني جديدة سيقوم الفريق بطرحها قريبًا.

فريق "جيبسى" بدأ فى التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "ليندا" "لايلو" التى تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى أحمد عادل.

وعلى جانب اخرا نضم الفنان إدوارد إلى فريق عمل مسلسل "ملف سرى" من بطولة الفنان هانى سلامة، ويجسد إدوارد ضمن أحداث العمل دور مذيع راديو، وبدأ منذ أيام تصوير مشاهده ببعض الديكورات الخارجية بالمنيل ومدينة الإنتاج، والمسلسل من المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، وهومن تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى.