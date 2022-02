شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين دولار لـ Redeeming Love منذ يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرومانسية والدراما Redeeming Love، إلى 9 ملايين و87 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 21 يناير الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وأنقسمت إيرادات فيلم الرومانسية Redeeming Love بين 8 ملايين و 907 الف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 180 ألف و 98 دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Redeeming Love من إنتاج شركة Universal، ويدور فيلم Redeeming Love استنادًا إلى الرواية الأكثر مبيعًا من تأليف فرانسين ريفرز، يعد فيلم Redeeming Love قصة قوية من الحب والمثابرة التي لا هوادة فيها حيث تصطدم علاقة زوجين شابين بالواقع القاسي لحمى الذهب في كاليفورنيا عام 1850.

فيلم Redeeming Love من بطولة كل من أبيجيل كوين، توم لويس، فامك يانسن، لوجان مارشال جرين، نينا دوبريف، ليفي بيرش، إريك داين، براندون أوريت، جيمي لي أودونيل، جوش تايلور، ويلي واتسون، ومن إخراج المخرج ج. كاروسو، الذى شارك في تأليف العمل بـ جانب المؤلف الرئيسى للفيلم فرانسين ريفرز.

كما يجرى الممثل جايسون موموا مفاوضات للانضمام إلى الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، بـ شخصية شريرة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وإلى الآن لم تعلق شركة Universal على الخبر بعد.

كما أنه من المتوقع ظهور الممثلة تشارليز ثيرون في الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع"nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

وسيصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid.

وكان قد أعلن النجم العالمي فين ديزل، عن انطلاق تحضيرات الجزء العاشر والأخير من Fast & Furious، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن بدء التحضيرات خلال الأشهر المقبلة لبدء تصوير الجزء العاشر والأخير من السلسلة، بدون التلميح عن انضمام النجم العالمي ذا روك للجزء الجديد بعد انتشار شائعات وجود خلافات بينهما.