شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلاً غنائيًا بالرياض يوم 22 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أصالة حفل غنائى بالرياض وذلك يوم 22 فبراير الجارى، بمناسبة يوم التأسيس السعودى، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة ومنها "بنت أكابر" و"قد الحروف" و"منازل" و"خانة الذكريات"وغيرها من الأغانى التى يحبها جمهورها.

وكانت المطربة أصالة قد نشرت منذ عدة أيام مقطعًا من أغنيتها الجديدة "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة علي مقطع الأغنية، "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنيه حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه"

وأضافت أصالة " هالأغنيه فيها حريّه بكلّ حلاوتها .. الله يحفظ الحبايب وتعيشوا وغنّي لكم كلّ معاني الحُبّ والّلي لسّه ماحبّ الله متل مابعتلي ببعتله .. عيشوا الحُبّ بهالأغنبه وارقصوا عليها وارسموا بسماعها أحلى الذكريات .. الحُبّ والفنّ نعمه الكلّ بيقدر يملكها"، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطى، وتقول كلمات الأغنية:

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

واجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلا شي

وتهدى أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن هذه الأغنية ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي علي إنستجرام وعلقت قائلة "بشهر الحب هديه لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن.

وكانت النجمة أصالة، طرحت أغنيتها "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.