شكرا لقرائتكم خبر عن أهرامات الجيرة فى فيديو تشويقى لـ مسلسل Moon Knight الجديد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة ديزنى + فيديو ترويجى جديد للمسلسل المنتظر Moon Knight، ووصلت مدة الفيديو إلى 30 ثانية، وظهربالفيديو بعض اللقطات التشويقية للمسلسل الجديد، منها ظهور الأهرامات، والمنطقة السياحية الخاصة بها، الذى سيبدأ عرضه بداية من يوم 30 مارس المقبل، على أن يتكون من 6 حلقات، تصل مدتها إلى ساعة، بالإضافة إلى أن المسلسل الجديد من إنتاج شركة مارفل.

العمل من إخراج الرباعى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وجورج كلونى، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاتة.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي كالماوي.

ويدور المسلسل الجديد حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، الذى يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ومن يمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى؟ لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

كما قررت منصة ديزني بلس، إضافة فيلمها الأخير Shang-Chiلقائمة أفلامها لاستكمال حصد الإيرادات التى حققها الفيلم طوال فترة عرضه في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته حتى الآن 446 مليون دولار.

ومن المقرر أن تعرض المنصة الأمريكية فيلمها الأخير Shang-Chi إلى قائمة أفلامها يوم 12 نوفمبر من العام الماضى، لحصد أكبر عدد من المشتركين الجدد قبل انتهاء الربع الأخير من العام، حيث تنوي المنصة الوصول لـ500 مليون دولار إيرادات الفيلم قبل نهاية ديسمبر.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التى أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته الكندى ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشى" الذى يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض فى مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.