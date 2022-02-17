شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تهدى زوجها بوكيه ورد بحفل عيد الحب فى الأوبرا وتتألق بأجمل أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية بمناسبة احتفالات عيد الحب، مشيرة إلى أن الغناء على هذا المسرح له طابع خاص.

وأضافت: "لأول مرة أغني وأحضر معايا بوكيه ورد وأهديه لزوجي وليد مصطفى"، ووجهت الشكر لمصر بلدها الثانية التي احتصنتها ولم تر فيها غير كل الخير، كما وجهت الشكر للموسيقار محمد الموجي والفرقة الموسيقية التي بذلت معها مجهودا كبيرا.

وبدأت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلها الغنائي داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية شو غيرك وبعدها قدمت عدة أغاني منها انسى همومك وغالي علي ومش هعيش وخليك بحالك وسهرانين وأنا قلبي ليه، وسط تفاعل كبير مع جمهور الأوبرا.

على جانب آخر قالت الفنانة كارول سماحة فى تصريحات تليفزيونية - فى وقت سابق - إنها عانت نفسياً بسبب مسلسل "الشحرورة"، والتى جسدت من خلاله السيرة الذاتية للنجمة الكبيرة الراحلة صباح، موضحة أنها مرت بظروف صعبة أثناء التصوير، لذلك قررت الابتعاد فترة عن التمثيل بعد هذا العمل مباشرة.

يذكر أن كارول سماحة طرحت أغنيتها الجديدة "فوضى" مؤخرا على يوتيوب والأغنية كلمات وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف، ويقول مطلعها: "‏فوضى فوضى حواليا.. ‏عالم منا طبيعية.. ‏كلو مفكرلى حالو.. ‏أقوى حدا بالبشرية".