شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: أنا ماشى صح وفوجئت بقرار إيقافى من نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مطرب المهرجانات عمر كمال، على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء، قائلا: "البعض نشر أخبار مزيفة حول حفلاتى في الولايات المتحدة.. فخرجت ودافعت عن نفسي في فيديو.. أحد الأشخاص قال لي هاني شاكر هيمرجحك، رديت قولتله لا يمرجح اللي زيك، عشان أنا ماشي صح، ففوجئت بقرار الإيقاف ومش عارف ليه".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي": "أرسلت لهاني شاكر اعتذار، من الممكن أن يكون غضب كوني لم أذكر كلمة أستاذ قبل اسمه، لكن لم أتلق ردا من أي شخص، متسائلا: "أنا اتوقفت ليه؟.. أنا ملتزم بقرار النقابة وأعمل بفرقة.. سأتوجه إلى النقابة فور عودتي لمصر".

وأكد كمال أن نقابة الموسيقيين وافقت على حفلاته في الولايات المتحدة، قائلا: "قدمت 11 حفلة بمفردي، ومازال لدي حفلات أخرى، عمر ما بعمل مشكلة، طول عمري رد فعل".

وحول حذف الفيديو الذي تضمن الحديث عن الفنان هاني شاكر قال: "أحذف فيديوهات البث المباشر باستمرار بعد الانتهاء من عرض وجهة نظري".

ووجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر: "لم أسئ لحضرتك.. وأرسلت لك فيديوهات القناة المسيئة لك.. عدم ذكري كلمة أستاذ قبل اسمك لا يقلل من قدرك.. وجاء خلال ردي على تعليق أحد المتابعين، مشيرا إلى أن أغنيته الجديدة دخلت تريند وحققت 120 ألف مشاهدة خلال 5 ساعات".