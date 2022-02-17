شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون: مؤخر صداقى 1 دينار أردنى.. والبنت ليست سلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المطربة الأردنية ديانا كرزون ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، اليوم الأربعاء، على قناة cbc، مع الإعلامية منى الشاذلى.

وأهدت ديانا كرزون خلال الحلقة زوجها "معاذ" أغنية بعنوان "لفلفنى" تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب، مؤكدا أن مؤخرهها 1 دينار أردنى، وقالت: "ما بحب التصريح بالمؤخر والمهر لأن البنت ليست سلعة".

وعن بدايتها الفنية أوضحت: "تخرجت فى الجامعة وقدمت فى برنامج سوبر ستار العرب عام 2003، وبقيت نجمة وأنا عندى 18 سنة.

وصرحت ديانا خلال الحلقة: "أنا من مواليد الكويت، وعشت هناك حتى 3 سنوات ثم ذهبنا إلى عمان وعشنا هناك، وأنا شخصية هادئة لكن حياتى لم تكن هادئة".

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد احتفلت مؤخرا بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، والتي صرحت أن زوجها هو من اختار اسمها لأنه كان يريد أن يسميها اسما عربيا، دون تدخل من الأهل أو الأقارب.