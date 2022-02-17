18 فبراير.. حمادة هلال يحيي حفلًا غنائيًا في بورتو سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحيي الفنان حمادة هلال حفلًا غنائيًا يوم 18 فبراير الجاري في بورتو سعيد.

ونشر حمادة هلال بوسترًا ترويجيًا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في انتظاركم إن شاء الله يوم الجمعة القادمة، حفل بورتو سعيد، 18|2|2022".

ويخوض حمادة هلال، دراما رمضان المقبل 2022 بالجزء الثاني من مسلسل"المداح" ويشاركه البطولة: هبة مجدي، وكمال أبو رية، ولاء الشريف، أحمد فؤاد سليم.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي.