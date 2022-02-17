هند صبري توجه رسالة لـ ضيوف شرف مسلسل "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة هند صبري، الشكر لضيوف شرف مسلسلها الجديد "البحث عن علا" الذي عرض على منصة "نتفليكس".

ونشرت هند، صور لضيوف شرف المسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "ضيوف شرف (البحث عن عُلا).. اللي أضافوا كتير للعمل بشكركم من قلبي".

مسلسل "البحث عن علا" يعرض على منصة نتفليكس، ويعتبر الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز".

ويشارك في بطولة العمل: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، ياسمينا، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، فتحي عبد الوهاب، والعمل من إخراج هادي الباجوري.