هدى المفتي تنشر صورا لها خلال زيارتها لـ "كهف الملح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة هدى المفتي مجموعة صور لها، خلال زيارتها لـ "كهف الملح" بمدينة شرم الشيخ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هدى في الصور داخل أحد الجبال، وحازت الصور على إعجاب متابعيها وجمهورها.

من ناحية أخرى شاركت الفنانة هدى المفتي في بطولة مسلسل "بيمبو" والذي يضم كوكبة من النجوم.

مسلسل "بيمبو" بطولة: أحمد مالك، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، وهو من تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار.