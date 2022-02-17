شاهد.. داوود الشريان يشرب المتة وتيم حسن يلقي أبياتا من شعر الجواهري عن دمشق

كتب امير فتحي في الخميس 17 فبراير 2022 02:47 صباحاً - حل الفنان السوري، تيم حسن، ضيفا على حلقة جديدة من برنامج “مع الشريان” الذي يقدمه الإعلامي السعودي داود الشريان على شاشة قناة “mbc”، حيث تحدث عن بداياته الفنية ولحظة اختياره لتمثيل أحد أدوار المسلسل التاريخي السوري “الزير سالم”.

وقال حسن خلال الحلقة إن أول مسلسل ضخم له هو مسلسل الزير سالم، حيث اعتقد أنه سيمثل دور أحد أبناء مرة (11 ولدا)، لكنه صدم بالدور المكلف به، وهما إما الجرو أو الهجرس، أما المسلسل الثاني الذي شارك به في العام اللاحق هو مسلسل صلاح الدين الأيوبي، معتبرا أنها سنة كبيسة لأنه عمل فيها بثلاث مسلسلات.

ونوه الشريان إلى أن تيم حسن عمل بالمسرح بدور كومبارس “صامت” وكان يشعر بالقلق الكبير في تلك اللحظات، لكن الفنان السوري جمال العلي قد طلب منه التروي والهدوء وعدم القلق.

ونوه حسن إلى أن الخيار الذي قام به على الرغم من مرارته، لكن “لو قدم له مرة ثانية لنفذه”، حيث كانت توكل للمثلين مهام صعبة ومتنوعة، حيث يتوزع في المسرح (من دون ميثاق) مهام، مهام كانت صعبة في بعض الأحيان. وأشار الحسن إلى وجود لحظات “لا تنسى” عند أول خروج له على المسرح.

وبين حسن إلى أنه عمل في مجال الإكسسوارات وأحيانا في الإضاءة، وأي مهام موكلة بالمسؤولين عن المنصة كان قد عمل بها، مع فارق بأنه درس في وقت لاحق.

وفي احد المقاطع ظهر الشريان وهو يشرب المتة بينما قام حسن بإلقاء أبياتا من قصيدة “دمشق يا جبهة المجد” للشاعر محمد مهدي الجواهري.