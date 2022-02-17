شاهد..شمس الكويتية تفقد السيطرة على نفسها وتعتدي على شاب بالضرب!

كتب امير فتحي في الخميس 17 فبراير 2022 02:47 صباحاً - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة اعتداء الفنانة شمس الكويتية على شاب بالضرب.

وأظهر مقطع الفيديو، الفنانة شمس الكويتية وهي تعتدي على شخص بالضرب، فيما حاول شخص آخر إمساكها ومنعها من إيذاء الشاب، والذي زحف على الأرض للابتعاد عنها.

وأثار هذا الفيديو جدلًا كبيرًا وسط المتابعين حول أسباب وملابسات الاعتداء، فيما فسر آخرون ما حدث بأنه قد يكون جزء من مشهد تمثيلي لم يكشف عنه.

من ناحية أخرى، كانت شمس الكويتية قد حلت مؤخرا ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يعرض على قناة “دبي” ويقدّمه السعودي هشام الهويش.

وطرح الهويش خلال الحلقة سؤالاً على شمس عن أعلى أجر تقاضته في حفلاتها، وكعادتها في محاولتها لإثارة الجدل، جاء جوابها معاكساً، وقالت إنّها ستفصح له عن أعلى أجر تقاضته من زوجها حتى لا تغنّي بعدما طلب منها السفر معه في رحلة سياحية لمدة شهرين. وتابعت سردها لـ”القصة”، مشيرة إلى أنّ لديها ارتباطات فنّية وحفلات بقيمة 800 ألف دولار، وخلال ساعات قليلة حوّل زوجها إلى حسابها هذا المبلغ حتّى تلغي ارتباطاتها وتسافر معه.

كما تطرّقت خلال الحلقة للحديث عن الفنانة بلقيس واتهمتها بالتناقض وأنّ لديها أكثر من شخصية. ووصفت رحمة رياض بـ”الخوافة”، وقالت إنها ليست هي ودائماً خائفة. أما عن حلا الترك، فوصفتها بـ”الضحية والمجني عليها”.