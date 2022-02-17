فيديو| ديانا كرزون: "ألفين راجل طلبوا إيدي لمعاذ.. وهذه مراسم الخطبة بالأردن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة ديانا كرزون، عن كواليس ومراسم ليلة خطبتها، وطلب زوجها معاذ العمري، يدها من أهلها.

وقالت ديانا، ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "الخطبة عندنا في الأردن بنسميها (الجاهة)، وهي إن الراجل بيجي يطلب إيد البنت، ومعاه العشيرة بتاعته وكبار العيلة، وكل ما كانوا كتار كلما كان لهم وقار ومقام كبير، ويعطي قيمة أكبر للبنت، ولما جه معاذ يطلب إيدي.. كان معاه ألفين راجل".

وأضافت: "حمايا هو اللي طلب إيدي من أهلي، ووقف وسط الناس واتكلم عن نفسه، وبعدها (إحنا جايين نطلب إيد بنتكم، موافقين).. لو موافقين بيشربوا القهوة، وإحنا بنزغرد في البيت، وبعدها نقدم لهم (الحلوى - كنافة) وقهوة بعد موافقة أهل العروس، وبعدها نلبس الخواتم".

يذكر أن آخر أعمال ديانا كرزون، أغنية "لفلفني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.