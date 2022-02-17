فيديو| حقيقة حصول ديانا كرزون على مهر "ألف ناقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عن مهرها وحقيقة حصولها على ألف ناقة، وتفاصيل من حياتها الشخصية.

وردت ديانا، على سؤال الإعلامية منى الشاذلي حول قصة حصولها على مهر ألف ناقة، ببرنامج"معكم"، قائلة: "مقدم البنت عندنا 1 دينار أردني وأنا أيضا مقدمي كان كدا، وده قيمة للبنت، والست حتى لو كان مؤخرها مليون دينار ومش عايزة زوجها.. فلوس الدنيا كلها ما تسوى شئ في لحظة إنها عايزة الطلاق".

وتابعت: "تخرجت في الجامعة، وقدمت في برنامج سوبر ستار العرب عام 2003، وبقيت نجمة وأنا عندي 18 سنة".

وأضافت: "أنا من مواليد الكويت، وعشت هناك حتى 3 سنوات ثم ذهبنا إلى عمان وعشنا هناك، وأنا شخصية هادئة لكن حياتي لم تكن هادئة".

يذكر أن آخر أعمال ديانا كرزون، أغنية "لفلفني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.