حدث بالفن| إصابة فنانة بكورونا وعزاء الموجي الصغير وحلمي بكر يقدم بلاغ ضد حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وتجديد الثقة لجمال ياقوت لرئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وعزاء الموجي الصغير، وإصابة فنانة بكورونا، والموسيقيين تنشر الفيديو المتسبب في إحالة عمر كمال للتحقيق، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

تصل للشطب النهائي.. عقوبات تنتظر عمر كمال في حالة إدانته بالإساءة لـ هاني شاكر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، أمس الثلاثاء، إحالة المطرب عمر كمال للتحقيق، وإيقافه عن العمل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق، عن الفنان هاني هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/2/16/2176202

إصابة ديانا هشام بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة ديانا هشام عن إصابتها بفيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/2/16/2176283

عمرو يوسف خارج سباق مسلسلات رمضان 2022.. ما السبب؟

أعلن الفنان عمرو يوسف غيابه عن موسم مسلسلات رمضان 2022، بسبب انشغاله بعدد من الأعمال الفنية في الفترة الماضية، ومنها مسرحية "كازانوفا" مع الفنان حسن الرداد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/2/16/2176252

حلمي عبد الباقي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

تقدم الفنان حلمى عبد الباقي، ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن طريق المستشار القانونى للنقابة ياسر قنطوش، وحمل البلاغ رقم 7737.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/2/16/2176435

"الموسيقيين" تكشف عن الفيديو المتسبب في إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال

كشفت نقابة المهن الموسيقية، عن الفيديو المتسبب في إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/2/16/2176514

بالصور.. هاني شاكر وأحمد الكحلاوي في عزاء الموجي الصغير

أقيم اليوم، عزاء الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار محمد الموجي، بالحامدية الشاذلية بالمهندسين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/2/16/2176617

فيديو| بهاء سلطان يطرح أغنيته الجديدة "سماح سماح" على "يوتيوب"

طرح الفنان بهاء سلطان، اليوم الأربعاء، أغنيته الجديدة "سماح سماح" من ألبوم "سيجارة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/2/16/2176562

وزيرة الثقافة تجدد الثقة في الدكتور جمال ياقوت رئيسا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 29

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ، قرارا بتجديد الثقة في الدكتور جمال ياقوت لرئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لدورة جديدة تحمل رقم ( 29) في الفترة من 1 : 11 سبتمبر 2022.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/2/16/2176630

فيديو| حسين الجسمي يطرح "أنتي أعيادي" على "يوتيوب"

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "أنتي أعيادي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/2/16/2176489

بحضور حسين فهمي ومحمود حميدة ومحيي إسماعيل.. إعلان تفاصيل "الأقصر للسينما الأفريقية ١١"

أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مؤتمرا صحفيا، لإعلان تفاصيل دورته الحادية عشرة والتي تقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وذلك اليوم الأربعاء 16 فبراير ، بحضور محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان وعزة الحسيني مدير المهرجان ، وقدم وقائع المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر مدير المركز الاعلامي بالمهرجان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2022/2/16/2176660