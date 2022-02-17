"سيلفي" ياسمين صبري ومنة فضالي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أحدث ظهور لها.

هاجر أحمد وزوجها

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة تجمعها بزوجها أحمد الحداد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لهما.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل حديقة منزل.

نجوى كرم

نشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان ملون أنيق.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الثلج.

صبا مبارك

نشرت الفنانة اللبنانية صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية من أحدث ظهور لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا "أوف شولدر" جذاب، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.