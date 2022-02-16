بريانكا شوبرا ونيك جوناس.. كيف يقضيان وقتهما في المنزل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن حياة النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة، بريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأميركي، نيك جوناس، قد تغيرت كثيراً بعدما استقبلا مؤخراً طفلهما الأول.

وتقضي بريانكا شوبرا ونيك جوناس معظم وقتهما معاً بعد قدوم طفلهما، حيث شارك الزوجان مؤخراً لمحة عن ديكورات استعدادهما لحدث سوبر بول في منزلهما بلوس أنجلوس.

السوبر بول ‏هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم وتقام في أوائل شهر فبراير، وتُعد هذه المباراة مباراة التتويج للموسم العادي الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه.

وتقام مباراة سوبر بول بشكل سنوي منذ عام 1966، وتجمع بين بطل المؤتمر الوطني لكرة القدم “NFC” وبطل المؤتمر الأميركي لكرة القدم “AFC”.

ونشر مغني Sucker عبر حسابه في إنستغرام مقطع فيديو أظهر الاستعدادات للحدث الكبير الذي تضمن اللافتات والبالونات والكرات الملونة، وعلق على ذلك قائلاً: “نحن نأخذ الزخارف على محمل الجد في منزلنا، سوبر بول سعيد للجميع”.

وأعلن الزوجان الشهيران عن ولادة طفلهما، في بيان مشترك، على “إنستغرام” في 21 يناير الجاري.

ويبدو أن الثنائي الشهير قد قررا وضع قاعدة جديدة في حياتهما، بعد انضمام ضيف جديد لعائلتهما، حيث يحاولان فرض حالة من الخصوصية على حياتهما، والابتعاد بتفاصيلهما الخاصة عن “السوشيال ميديا”.

وقال الزوجان: “نحن سعيدان للغاية لتأكيد أننا رحبنا بطفل عن طريق بديل.. نطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا”.

وفي مقابلة سابقة عام 2020، قالت نجمة بوليوود إنه رغم جدول أعمالها المزدحم، فإن تكوين أسرة أمر مهم جداً بالنسبة لها، وأضافت أنها ستفعل ذلك في الوقت المناسب عندما يشاء الله، في تصريح بمقابلتها مع “فانيتي فير”.