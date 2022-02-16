الأمير هاري خضع لعملية تجميل وحيدة.. ما هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُقال إن الأمير هاري دوق ساسكس، قد خضع لعملية تجميل وحيدة منذ أن التقى بزوجته ميغان ماركل دوقة ساسكس.

وفقاً لطبيبة الأسنان والتجميل الدكتورة أنيكا خيرة، يبدو أن أسنان دوق ساسكس أصبحت أكثر بياضاً مقارنة بابتسامته قبل 10 سنوات.

وتكهنت خبيرة الأسنان بأن الأمير هاري قد تلقى علاجاً مبيضاً، وقالت “مع انتقال الأمير هاري إلى الولايات، تبدو أسنانه أكثر بياضاً بشكل ملحوظ، لذلك ربما يكون قد خضع لبعض العلاج بالتبييض”.

ومع ذلك، أضافت أن الدوق يُعتقد أنه احتفظ بأسنانه الطبيعية بدلاً من اختيار القشرة، والتي تُعرف باسم “ابتسامة هوليوود”، مضيفة “عادةً ما تتكون ابتسامة هوليوود من قشرة ينتج عنها ابتسامة أكثر إشراقاً وأكثر بياضاً”.

وتابعت “على الرغم من أنه لا يبدو أن الأمير هاري قد وضع قشرة، إلا أنه يبدو أنه تم تبييضها وكان من الممكن وضع روابط إضافية”.

وأوضحت “بالنظر عن كثب إلى أسنانه قبل الانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأميركية، فإنها تبدو صفراء وتظهر مناطق من الرقائق والتآكل، عادةً ما يكون التآكل دليلا على صرير الأسنان أو طحنها”.

وقالت “عندما كان الأمير هاري مراهقاً، تلقى علاجاً لتقويم الأسنان لمحاذاة أسنانه، فقد كان لدى هاري فجوة بين القواطع المركزية، وتم علاجها وبعد ذلك ظل تقويم الأسنان حتى مرحلة البلوغ”.