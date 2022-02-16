خيبة أمل لجمهور BTS.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سادت حالة من خيبة الأمل لدى جمهور الفرقة الأشهر في العالم BTS بسبب عدم إحياء الفرقة حفلاً غنائياً في “السوبر بول 2022″، حيث أفادت تقارير بأن فرقة بي تي إس، كان من المقرر أن تصبح أول فرقة كورية تحصل على عرض في “Super Bowl LIV 2022” مع سوغا، ولكن التفاصيل لم تكتمل، فتم إلغاء العمل على ذلك، وفق تأكيد من شركة بيغ هيت ميوزك، التي تدير أعمال فرقة BTS.

يأتي ذلك بعد أن أفادت شبكة NBC أن بث إعلاني مدته 30 ثانية كان يكشف عن تفاصيل الحدث الضخم وتكلف حوالي مليون دولاراً، ومع ذلك، فإن الجمهور شعر بخيبة أمل لأنه لم يظهر للنور.

وكان الجمهور يأمل أن يشاهدوا الفرقة تؤدي حفلها الغنائي في السوبر بول، إلا أن القيمين على الحفل تعاقدوا مع كل من Dre وسنوب دوغ، وكذلك المغنيين Eminem، ماري J.، ودريك.

يُشار إلى أن الفرقة الكورية أعلنت في وقت سابق أنها ستحصل على فترة راحة خلال عطلة نهاية العام، وستستعد لحفل موسيقي وألبوم جديدين.