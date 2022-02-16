سلافة معمار بـ”لوك جديد”.. شاهدوا إطلالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرقت النجمة السورية سلافة معمار، أنظار الجمهور من خلال اعتمادها “لوك” جديد ظهرت فيه وقد غيرت لون شعرها إلى الأشقر مع بعض الخصلات الرمادية، حيث ظهرت في مقطع فيديو عبر حساب مصفف الشعر اللبناني فيكتور كيروز، وهي تقوم بقص شعرها أيضاً.

وجاء المقطع متضمناً أغنية “معاك برتاح”، للفنان عمرو دياب، في الخلفية وسط ظهور عفوي مميز للنجمة سلافة معمار، حيث جذب المقطع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع.

وظهر فيكتور كيروز، وهو يصفف ويقص شعر سلافة معمار، وسط ضحكات من جانبها بعدما بدا شعرها “مبللا”.

وخضعت سلافة معمار لجلسة مكياج بتوقيع خبير التجميل اللبناني إيلي الحاج، بينما تولى محمد رحال صبغ شعرها، وهذا الأخير نشر مقطع فيديو عبر حسابه يوثق فيه لحظات العمل على تغيير لون شعر النجمة السورية.

وعاشت سلافة معمار، من خلال مسلسلها الجديد “عالحد” دراما الرعب النفسي، التي تجسدها لأول مرة في مشوارها الفني الحافل بالعديد من الأعمال، حيث جرى عرض المسلسل في 6 يناير الماضي، وسط تفاعل كبير بين الجمهور بشأن قصة العمل.

ودارت أحداث المسلسل في 12 حلقة وسط أجواء من الرعب النفسي والتشويق وضم العمل بجانب سلافة معمار النجمة القدير صباح الجزائري، فيما كانت قد شاركت سلافة، صورة لها عبر حسابها في “إنستغرام”، وتركت تعليقاً قالت فيه: “أوقات بتضطر توصل عالحد”.

المسلسل من كتابة السيناريست والإعلامية السورية لانا الجندي والكاتبة السورية لبنى حداد، وضم نجوماً من سوريا ولبنان تقودهم سلافة معمار، وفي مقدمتهم: صباح الجزائري، علي منيمنة، مروى خليل، رودريغ سليمان، أدمون حداد ونتالي فريحة.

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي، بالإضافة إلى جانب تشويقي ورعب نفسي، ويتناول قضايا المجتمع، من توتر وضغوط نفسيَّة يتعرض لها البعض، وصولاً إلى التغيرات جرَّاء فيروس كورونا والصعوبات الاقتصادية.