“صقر المحروسة” يعيد أحمد عز إلى السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوضه الممثل المصري أحمد عز بطولة فيلم جديد سيبدأ في تصويره بعد شهر رمضان المبارك.

فيلم “صقر المحروسة” هو الاسم الذي استقرّ عليه صناع الفيلم، ليوقع عز عقود انضمامه عليه، ليشهد تعاوناً جديداً، وشراكة جديدة امتداداً لسلسة نجاحات جمعته بالمخرج أحمد علاء الديب، الذي يجدد من خلاله التعاون معه بعد نجاح مسلسل “هجمة مرتدة” وفيلم “العارف” و”الحفلة” و”بدل فاقد”.

وفيلم “صقر المحروسة” قام بتأليفه محمود حمدان الذي عكف على التحضير له لأكثر من 4 شهور، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد عيد الفطر المبارك القادم.

ويدور فيلم عز الجديد “صقر المحروسة” في حقبة زمنية قديمة وتدور أحداثه في إطار تاريخي، وسيخوض البطولة مع عز 7 أبطال رئيسيين، ولكن لم يتم إلى الآن التوقيع مع أحد سوى النجم أحمد عز.

وبالنسبة لبقية النجوم والأبطال المشاركين في العمل فما زالت الترشيحات مستمرة، وقد تضمن نجوم عرب للمشاركة في بطولة الفيلم.

ويعيش النجم أحمد عز حالة من النشاط الفني، وذلك بعد تعاقده على مسلسل “الاختيار 3” ليشارك النجمين أحمد السقا وكريم عبد العزيز، حيث صرح عز، بأنّه سوف يخوض السباق الرمضاني القادم 2022. بمسلسل “الاختيار 3″، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده في العمل خلال الأيام المقبلة، معبراً عن سعادته الشديدة بالمشاركة في هذا العمل قائلاً: “متحمس أكثر من الجمهور لمسلسل الاختيار 3. وفخور جدا بمشاركتي مع نجوم كبار في هذا العمل مثل الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد السقا”.

وعلى صعيد السينما، يعرض لعز مؤخراً بطولة فيلم الجريمة مع ماجد الكدواني ومنة شلبي وسيد رجب ومن قصة وإخراج شريف عرفة.