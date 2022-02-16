الرحلة الأخيرة من مسلسل “الموتى السائرون”.. مستمرّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتواصل الرحلة الأخيرة والمنتظرة من مسلسل “الموتى السائرون” من إنتاج “إيه إم سي” التلفزيونية الأميركية هذا الشهر مع انطلاق حلقات جديدة من الموسم الـ11 على قناة FoxHD.

يضمّ الجزء الثاني 8 حلقات مليئة بالإثارة ويُعرض يوم الاثنين من كلّ أسبوع الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات و9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويعود هذا المسلسل من جديد مع حلقات غنية بالأحداث ومفعمة بالتشويق، حيث يجد الكثير من الأبطال أنفسهم أمام اعتداء “ريبر” أو غضب الطبيعة الأم في الاسكندرية. ويشعر الجميع بأنّ العالم من حولهم ينهار فوق رؤوسهم. وفي الوقت نفسه، الحياة في “كومنولث” ليست مثالية كما تبدو عليه.

هل سيتمكن الأبطال من إصلاح كلّ هذا الدمار ومَن منهم سيبقى على قيد الحياة لتقديم ما يلزم من مساعدة؟ هل ستتحسّن العلاقات في ما بينهم أم ستصبح أسوأ؟ هل ستمد أغصان الزيتون؟ هل سيتم قبولها أم رفضها؟ سيظهر الأمل من جديد لبعض الأبطال، في حين أنّ بعضهم الآخر قد يصبح في مكانٍ لا رجوع منه.

والحقيقة الثابتة والوحيدة هي أنّ أرواح الجميع على المحكّ مع كلّ قرار يتخذونه وتأثيره بشكل جذري على مستقبلهم وفرص بقائهم على قيد الحياة ووضع كلّ مجتمع من مجتمعاتهم.

المسلسل من بطولة نورمان ريدوس بدور داريل ديكسن، ميليسا ماكبرايد بدور كارول بيليتييه، لورين كوهان بدور ماغي ري، كريستيان سيراتوس بدور روزيتا إسبينوزا، جوش ماكديرميت بدور يوجين بورتر، سيث جيليام بدور غابرييل ستوكس، روس ماركواند بدور آرون، خاري بايتون بدور إيزيكايل، كوبر أندروز بدور جيري، كالان ماكوليف بدور ألدن وجيفري دين مورغان بدور نيجان.