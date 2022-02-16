شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى فى ذكرى وفاة شقيقها الأكبر فريد المرشدى: وحشتنى قوى قوى قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ناهد السباعي، على إحياء الذكرى الثامنة لرحيل شقيقها فريد المرشدى، حيث نشرت عدة صور تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "وحشتني قوي قوي قوي فات 8 سنين وحقيقي مش مصدقة نفس الوجع نفس ونفس الوحشة ربنا يجمعني بيك علي خير يا احلي واطيب قلب في الدنيا".

وتابعت ناهد في البوست "اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا الله اشتقت لأخي الميت يا رَبّي اللهم من كان طيباً هيناً ليناً فطيب ثراه وارزقه الراحة في مرقده، وكن رحيماً به يا أرحم الراحمين"، وسرعان ما حصد البوست على تفاعل كبير من قبل الفنانين والمشاهير الذين حرصوا على الدعاء للراحل.

يذكر أن الراحل فريد المرشدى نجل المنتجة ناهد فريد شوقى وحفيد الفنان الكبير الراحل فريد شوقى وخالته هى الفنانة رانيا فريد شوقى، وهو الأخ غير الشقيق للفنانة ناهد السباعى، وكان متزوجا من الفنانة سوسن بدر قبل زواجه من داليا البحيرى، والتى انفصل عنها بعد أن أنجبا طفلتهما "قسمت".



السباعي وشقيقها



فريد المرشدي