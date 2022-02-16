شكرا لقرائتكم خبر عن العائلة الملكة البريطانية تكرم بعض الموسيقيين عن مشاركاتهم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية بعض الصور من تكريم بعض الموسيقيين، من قبل الأميرة الملكية، ملكة بريطانيا، حيث نشرت الصفحة عبر موقع انستجرام صوراً للموسيقيين وكتبت "منحت الأميرة الملكية عدداً من التكريميات الموسيقية هذا الأسبوع، السيدة إيموجين كوبر، التي أصبحت في عام 2019 أول عازفة بيانو تحصل على وسام الملكة للموسيقى".

وأضافت الصفحة الرسمية في البوست "الملحن وعازف البيانو إليانور البيرجا، يعمل عازف الساكسفون البالغ من العمر 23 عامًا، على جيس جيلام إم بي إي، لجعل الموسيقى الكلاسيكية أكثر سهولة"، وتابعت الصفحة الرسمية قائلة "في عام 1996، أصبح دانيال هاردينج CBE، البالغ من العمر 21 عامًا آنذاك، أصغر قائد على الإطلاق، وهو الآن قائد أوركسترا الإذاعة السيمفونية السويدية".

وسبق ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة البريطانية الملكية، منذ عدة أيام، رسالة الملكة إليزابيث بمناسبة اليوبيل البلاتيني ومرور 70 عام لاعتلائها عرش بريطانيا، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير 1952.

وجاءت الكلمة الكاملة للمكلة البريطانية، "ما زلت أتذكر الكثير عن وفاة والدي، الملك جورج السادس، كما في بداية حكمي، مع احتفالنا بهذه الذكرى ، يسعدني أن أجدد لكم التعهد الذي قدمته عام 1947 بأن حياتي ستكرس دائمًا لخدمتك"، وأضافت الملكة في رسالتها "بينما أتطلع بشعور من الأمل والتفاؤل إلى عام اليوبيل البلاتيني الخاص بي، أتذكر كم يمكننا أن نكون شاكرين لله، لقد شهدت هذه العقود السبعة الماضية تقدمًا غير عادي اجتماعياً وتكنولوجياً وثقافياً استفدنا منه جميعاً، وأنا واثق من أن المستقبل سيوفر فرصًا مماثلة لنا وخاصة للأجيال الشابة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء الكومنولث".



جانب من التكريم