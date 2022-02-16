شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لفيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer.. آخرهم جاك كويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

واستقر نولان على عدد كبير من النجوم لبطولة فيلمه الجديد، وتكتظ القائمة بأسماء من مشاهير هوليود مثل "رامي مالك، ومات دايمون، وفلورانس بيج، وإيملي بلنت، وكيليان مورفي، وجاك كويد، وداني ديهان، وجوش هيرتنيت، وروبرت دي جونيور، وبيني سافيلد".



القائمة الكاملة لفيلم Oppenheimer الجديد

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أو الروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم.

وينضم رامى مالك، الحائز على جائزة الأوسكار، والمرشحة لجائزة الأوسكار فلورنس بوج، إلى طاقم الفيلم الذي يضم بالفعل روبرت داوني جونيور، ومات ديمون، وكيليان ميرفي، وإميلي بلانت، وقام مالك مؤخرًا ببطولة دور الشرير في الجزء الثاني لجيمس بوند "No Time to Die".