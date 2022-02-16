شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود ومحمد شاهين يحتفلان بعيد ميلادهما فى كواليس "suits بالعربى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق عمل مسلسل suits بالعربى "سوتس بالعربى" بعيد ميلاد الفنان أحمد داود محمد شاهين، فى كواليس تصوير العمل وذلك لتقارب أعياد ميلادهما، وكانت أبرز مشاهد الاحتفال "2 تورتة" عليهما صورة داود وشاهين مع اسم العمل "سوتس بالعربى" .

وينافس داود بمسلسل سوتس بالعربى فى الموسم الرمضانى 2022، ويجسد شخصية آدم منصور وهى شخصية مايك روس فى النسخة الأجنبية من المسلسل، الذى يدور فى عالم المحاماة والقضايا، حيث يعمل محامى شهير، يتفاجأ بقدرات شاب لم يدرس القانون، ولكنه قادر على حل أصعب القضايا.

مسلسل "suits - سوتس" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي الشهير Suits وسيناريو وحوار محمد حفظى وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدى، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى درويش وعدد من آخر من الفنانين.

يذكر أن أحمد داود علق على الانتقادات التي وجهت لأبطال مسلسل النسخة العربية من Suits منذ أن تم الإعلان عن تقديمه، وقال فى لقاء تليفزيونى له: "أول ما نزلنا البوسترات والصور الدعائية للمسلسل تحدث الجمهور عنه وبدأت التساؤلات ومقارنة بين شخصيات المسلسل، وطلب من جهوره الانتظار والحكم بعد المشاهدة وليس من بوسترات دعائية قائلاً: "بالراحة شوية".