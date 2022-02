شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عدم الإعلان عن أجزاء جديدة روبرت باتينسون: محتاج أزود أعداء باتمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى روبرت باتينسون عن أسماء بعض من الشخصيات الشريرة أعداء باتمان التي يريد إضافتها لـ سلسلة أفلام The Batman القادمة، وذلك بالرغم من عدم تقرير شركة Warner Bros وجود أجزاء جديدة من العمل أو لا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حيث صرح قال باتينسون: "أود أن أقاتل شخصية Court of Owls، حيث أعتقد أنه يمثلون نوع جديد من الشر، The Court of Owls هم جماعة سرية للجريمة المنظمة تقودها عائلات ثرية من جوثام يرتدون أقنعة البومة الذين يوظفون قتلة متحولين لتنفيذ أوامرهم"

وأنهى باتينسون حديثه قائلا:" أما الشرير الآخر الذى أريد مواجهته هو Calendar Man، الذى يرتكب جرائم تتوافق مع العطلات والتواريخ المهمة".

وكان قد تم ابتكار شخصيات The Court of Owls بواسطة سكوت سنايدر وجريج كابولو، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، اما شخصية Calendar Man وصفت على أنه شرير ساخر ولكن تم تطويره لاحقًا إلى قاتل متسلسل مزعج.

فيلم " The Batman " من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max فى أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائى المقرر فى 4 مارس.

وكان تصوير الفيلم توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين اعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19، على الرغم من أن الشركة المنتجة رفضت التعليق على الشخص المحدد الذى كانت نتيجة اختباره إيجابية استؤنف الإنتاج فى وقت لاحق من الشهر.

ويأتى قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، أهمها إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلى، وظروف السوق الصعبة التى أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض فى أمريكا والعالم.