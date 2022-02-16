شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح "سماح سماح" من ألبوم "سيجارة" بتوقيع نصر محروس ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح نصر محروس الأغنية العاشرة لـ بهاء سلطان، والتى تحمل عنوان "سماح سماح"، من ألبوم "سيجارة"، والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

وسبق أن أعلن المنتج والمخرج نصر محروس، الصلح بينه وبين بهاء سلطان ببرنامج الإعلامية والفنانة إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، وقدم بهاء سلطان خلال الحلقة أغنيات من الألبوم، وهى: "ليالي طويلة"، و"أنا مش هندم"، و"أسيبك ليه"، و"عاملين الصح".

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك" مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".