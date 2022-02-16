بالصور.. بدء عزاء الموجي الصغير بالحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- زياد أحمد:

بدأ منذ قليل، عزاء الملحن الموجي الصغير، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ويتلقى العزاء شقيقه الملحن يحيى الموجي، وعدد من الأهل والأقارب.

وكانت الدكتورة غنوة الموجي، قد أعلنت صباح يوم الجمعة الموافق 11 فبراير، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، خبر وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.

الموجب الصغير اسمه الحقيقي الموجي محمد أمين محمد الموجي، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، ملحن وموزع موسيقي ولد في عام 1951، ووضع الموسيقى التصويرية وألحان عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: القلب وما يعشق، حالة تلبس، الهاربة إلى الجحيم، اللعب بالنار، الرجل يحب مرتين.