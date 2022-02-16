ريم البارودي تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور: "خسيتي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريم في الصور بإطلالة كاجوال، وعلقت: "حر كالطائر".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يا قمر أنت، بسم الله ما شاء الله قمر، يا قمر، روحي، خسيتي خالص، ومساء القمر" وغيرها.

ويُعرض للفنانة ريم البارودي حاليًا مسلسل "نقل عام"، من إخراج عادل أديب وبطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير، بالإشتراك مع ميرهان حسين ودينا ومحمد محمود عبدالعزيز وإيهاب فهمي.

وتشارك ريم البارودي في حكاية "بنات السباعي"، وهي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل "حد فاصل".

وكانت أخر أعمال ريم البارودي مسلسل "كله بالحب"، الذي عُرض رمضان 2021، وهو من بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، سامر المصرى، هالة فاخر، مصطفى درويش، يوسف عثمان، محسن منصور، نور قدري، يسرا مسعودي، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبدالحميد