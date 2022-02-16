ياسمين صبري تنشر صورا من نيويورك.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة شتوية جذابة خلال تواجدها في مدينة "نيويورك".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جورجينا، قلبي، جمالك جمال مش عادي، دخيل الله، بحبك موت" وغيرها.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.