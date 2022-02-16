أحمد مراد يهدي دنيا سمير غانم "القتل للمبتدئين": محبة مع سبق الإصرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أهدى الكاتب الروائي أحمد مراد، نسخة من كتابه الجديد بعنوان "القتل للمبتدئين"، للفنانة دنيا سمير غانم.

ونشرت دنيا صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لتوجه الشكر لمراد على إهدائه.

يذكر أن أخر أعمال أحمد مراد فيلم "الفيل الأزرق 2"، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، شيرين رضا، وينتظر عرض فيلم "كيرة والجن"، فيلم "الفيل الأزرق3".

بينما أخر أعمال دنيا سمير غانم فيلم "الفارس والأميرة"، بطولة مدحت صالح، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، سعيد صالح، عبد الرحمن أبو زهرة، تأليف وإخراج بشير الديك.