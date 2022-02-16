إنجاز تاريخيّ للسلة اللبنانية.. لبنان بطل العرب بكرة السلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ 33 دقيقة

أحرز لبنان بطولة العرب الـ24 للمنتخبات في كرة السلة، بفوزه على تونس 72 – 69 في المباراة النهائية التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في قاعة نادي النصر بدبي أمام جمهور حاشد من أبناء الجاليتين اللبنانية والتونسية.

وتعملق المنتخب اللبناني في الشوط الرابع الأخير بعدما تقدم بفارق ثلاث نقاط في نهاية الشوط الثالث، وتمكن من العودة الى مجريات المباراة بعد سيطرة تونسية في بداية الشوط الأخير.

واستبعد الحكم عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة مدير المنتخبات الوطنية غازي بستاني في الشوط الرابع بسبب اعتراضه. وتقدم التونسيون في هذا الشوط بفارق 9 نقاط 66 – 57، الا ان اللبنانيين قلصوا الفرق الى ثلاث نقاط 65 – 68، ثم الى نقطة واحدة 67 – 68 قبل النهاية بـ 1:14 دقيقة عبر رميتين حرتين لوائل عرقجي.

ومنح سيرجيو درويش التقدم لـ”منتخب الأرز” 69 – 68 قبل النهاية بـ 50:7 ثانية من رميتين حرتين. ثم سجل درويش رميتين أخريين رفع بهما الفارق الى 71 – 68، قبل النهاية بـ 18:5 ثانية.

وبذلك نجح لبنان في مباراته النهائية الثانية في أحراز اللقب العربي الذي افتقده، بعدما كان خسر أمام مصر في بيروت في نهائي 2010.