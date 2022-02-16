صحيفة فرنسية تصدم ميسي بعد موقعة ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ 37 دقيقة

أضاع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة تعزيز تفوق فريقه باريس سان جيرمان على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث أهدر ميسي ركلة جزاء كادت أن تغير مسار المباراة.

واحتضن ملعب حديقة الأمراء الصدام الناري بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، الثلاثاء، ضمن منافسات جولة ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة إهدار ميسي ركلة جزاء في الشوط الثاني، تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث كانت ستتسبب في خروج اللقاء بالتعادل السلبي لولا نجاح كيليان مبابي في تسجيل هدف قاتل للفريق الباريسي في آخر اللحظات.

من جانبها، وجهت صحيفة “ليكيب” الفرنسية صدمة للأسطورة الأرجنتيني بمنحه أسوأ تقييم بين لاعبي سان جيرمان، حيث حصل اللاعب على (3 من 10).

ولم تتوان الصحيفة الفرنسية عن توجيه انتقادات لصاحب الـ34 عاما بداعي ظهوره بمستوى مخيب للآمال، استمرارا لمعاناته منذ انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

واستمرت معاناة ميسي أمام الفريق الملكي للعام الرابع على التوالي، بفشله في صيد شباكه بأي هدف منذ مايو/ أيار 2018، حينما كان لاعبا ضمن صفوف برشلونة الإسباني.

ويمتلك الأسطورة ميسي سجلا تهديفيا مميزا أمام المرينجي، مما جعل شباك اللوس بلانكوس هى المفضلة لنجم برشلونة السابق.

وتمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي، من المساهمة في تسجيل 40 هدفًا في شباك ريال مدريد إذ سجل 26 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة، خلال مشاركته فى 45 مباراة، ضد النادي المدريدي، في كافة البطولات.

وشارك البرغوث الأرجنتيني، هذا الموسم، في 20 مباراة بواقع 161‪2دقيقة وتمكن من تسجيل 7 أهداف، وسدد على المرمى 24 مرة، وساهم في 5 أهداف وخلق 44 فرصة ونجح في 50 مراوغة.

تجدر الإشارة، أن لقاء الإياب، سيقام على ملعب سنتياجو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء 9 مارس المقبل.