صورة.. دبلة الأمير هاري تخطف الأنظار في حفل “سوبر بول”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعتين

حلّ الأمير البريطاني هاري ضيفاً بين كبار المدعوين لحضور حفل بطولة “سوبر بول” بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الأحد.

وفي اللقطات التي شاركها المتابعون على موقع أنستقرام، شوهد الأمير هاري (37 عاماً) وهو يصافح الممثل الكوميدي سيدريك ذا إنترتينر. وظهر في الصورة خاتم زفافه المميز.

لم تمر اللقطة مرور الكرام على محبي دوق ساسكس، إذ أعادت الصورة الحديث عن تفاصيل دبلة زواجه والتطرّق إلى قراره كسر التقاليد الملكية الخاصة بخاتم الزفاف.



وفقاً لمجلة hellomagazine البريطانية، اختار هاري دبلة زفاف عصرية من البلاتين لزواجه من ميجان ماركل في مايو/أيار 2018، بدلاً من الذهب الويلزي الكلاسيكي الذي تفضله العائلة الملكية عادةً.

عادة، يفضّل العديد من رجال العائلة المالكة في بريطانيا، عدم ارتداء خاتم الزواج على الإطلاق، لذلك كان قرار هاري باختيار الدبلة البلاتينية مفاجئاً للبعض.

ورُغم اهتمام العائلة المالكة البريطانية بالسير على التقاليد والحفاظ عليها، فإن هاري وميجان اختارا شركة Cleave and Company لتصميم مجوهرات الزفاف الخاصة بهما، والتي كشف عنها القصر في بيان قبل الزفاف الملكي مباشرة.

وجاء في البيان الملكي: “صُنِع خاتم السيدة ماركل من قطعة من الذهب الويلزي، أهدتها جلالة الملكة لها، وسيكون خاتم الأمير هاري عبارة عن دبلة بلاتينية، وصُنع الخاتمان في ورشة Cleave”.

وعلى النقيض، لا يرتدي الأمير ويليام دوق كامبريدج خاتم زواج مثل جده الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة، وقيل إن القرار يعود إلى التفضيل الشخصي.

أما والدهما، الأمير تشارلز أمير ويلز فاختار بشكل فريد أن تكون دبلة زفافه مصنوعة من الذهب الكلاسيكي، مثل جميع خواتم الزفاف الأخرى في العائلة المالكة.

واستخدم أفراد العائلة المالكة البريطانية الذهب في دبل زفافهم منذ أن تزوجت الملكة الأم من الملك جورج السادس، دوق يورك آنذاك في 26 أبريل/نيسان 1923.