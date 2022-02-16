شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تطالب حمو بيكا بتقديم بلاغ للنيابة العامة باتهاماته ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد طارق مرتضي المستشار الإعلامي لـ نقابة الموسيقيين، علي اتهامات حمو بيكا للنقابة بالفساد، قائلا إن سياسة الفنان هانى شاكر أمير الغناء العربى ونقيب المهن الموسيقية واضحة ومعلنة ضد الفساد.

وطالب طارق مرتضي من حمو بيكا ارسال مستندات تؤكد هذه الاتهامات والتقدم بها فورا إلى النيابة العامة وسوف يكون أول المصطفين مع بلاغه ضد الفساد، هو الفنان هانى شاكر.

وأكمل مرتضى أن هذا لا يعد إجازة أوتصريح من النقابة لحمو بيكا بالغناء لأنه سبق وأن تقدم للاختبار بالنقابة ورسب أمام لجنه من كبار رجال الموسيقى والغناء فى مصر.

وفى النهاية أكد مرتضي أن نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر ومجلس إدارته أعلن شعار لا للتراجع عن حماية المهنة.

وفي سياق متصل تقدم الفنان حلمى عبد الباقى ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن طريق المستشار القانونى للنقابة ياسر قنطوش، برقم 7737، وجاء فى حيثيات البلاغ، أن الشاكى فنان مرموق وله تاريخ فنى كبير وهو حاليا يشغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

ومؤخرا ظهر المشكو فى حقه المدعو محمد محمود مصطفى محمد وشهرته حمو بيكا فى بعض البرامج التليفزيونية، وهاجم نقابة المهن الموسيقية، وعلى حد زعمه فقد ذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ورفض تحديد اسمه، اتهمه بالرشوة وقبول أوراق مزورة ومخالفة للقانون لمصالح شخصية تخص ذلك العضو، كما زعم أنه يدفع مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة نظير استخراج التصاريح لحفلاته، وكان لا يستلم سوى إيصال بمبلغ 2000 جنيه، كما اتهم لجنة استماع النقابة على حد تعبيره "مش ماشية بما يرضى الله، هذه التصريحات من شأنها الإساءة لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية كافة، ومن بينهم الشاكى الفنان حلمى محمد على عبد الباقى وشهرته حلمى عبد الباقى، ويعد ذلك تشهيرا به والنيل من سمعته وقذفه علانيا".