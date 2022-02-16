شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تكذب عمر كمال وتنشر الفيديو المتسبب فى إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت نقابة الموسيقيين الفيديو الذى تسبب فى إيقاف عمر كمال عن الغناء، حيث قال طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين، فى بيان، إن عمر كمال يكذب ويتجمل وأنه حذف الفيديو ثم أعاد تسريبه على السوشيال ميديا بعدما قام بعمل مونتاج له واستقطع منه الألفاظ والعبارات التى بها إهانة الرموز الفنية فى محاولة أخرى لتضليل الرأى العام.

وأصدر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارا منذ قليل، بإيقاف مغنى المهرجانات عمر كمال عن الغناء وتحويله للتحقيق، وجاء فى البيان أن القرار يأتى لما صدر من "كمال" على مواقع التواصل الاجتماعى، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وكان سعد متولى مستشار نقابة الموسيقيين قد قال إن النقابة برئاسة الفنان هانى شاكر، قررت أمس الثلاثاء، وقف مغنى المهرجانات عمر كمال عن الغناء.