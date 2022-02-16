شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا هشام تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور إنستجرام صورة من التحاليل تثبت إيجابية المسحة، وعلقت عليها قائلة:"الحمد لله".

كانت الفنانة الشابة ديانا هشام قد انضمت إلى قائمة فريق عمل مسلسل "فوق الـ18" من بطولة جمال عبد الناصر وأحمد داش وإخراج نادين خان، وتبدأ تصوير أول مشاهدها بدءا من يوم الجمعة المقبل، وتجسد ضمن أحداثه دور ابنه الفنان جمال عبد الناصر وشقيقها أحمد داش، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويناقش الأزمات والمشاكل التى يقع فيها الشباب فى سن المراهقة الذين يتخطون أعمارهم سن الـ18 عاما.



بوست ديانا على الانستجرام

آخر عمل شاركت فيه الفنانة ديانا هشام هو حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" الذى عرض مؤخرا على قناة الحياة، وهى بطولة صلاح عبد الله، محمود البزاوى، شريف خير الله، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وإخراج أيمن صقر، وتجسد ديانا في الأحداث دور ابنة محمود البزاوى.

يذكر أن ديانا هشام شاركت في مسلسل "كوفيد 25" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وهو بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد،وآخرون، تأليف إنجى علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وقبلها شاركت فى مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى وخالد زكى وسهر الصايغ ومحمد أنور وإسلام جمال وعمرو صحصاح، من تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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