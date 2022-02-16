شكرا لقرائتكم خبر عن "أنتى أعيادى" .. حسين الجسمى يطرح أحدث أغانيه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "أنتي أعيادي"، متعاوناً بها مع الشاعر المبدع أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد، مكساج وماستر للمهندس جاسم محمد، والذي يقول في مقدمة كلماتها:

للبشر عيدين في عمر السنة

وانتي أعيادي معك في كل يوم

أحتفل بك .. بالشعر والسلطنة

يا هناي اللي وصل بي للنجوم

تسألي : هل السعادة ممكنة ؟

وابتسم ما للسؤال أبداً لزوم

دامك انتي الكل واللي مهيمنة

وين انا وين التعاسة والهموم

وفي سياق متصل أعلن الفنان الإماراتى حسين الجسمى على صفحته الخاصة بتويتر عن مشاركته فى مهرجان الكويت الأول، والمقام هذا الشهر في الكويت، احتفالاً باليوم الوطني الكويتى يوم 25 فبراير الجارى، ونشر صورة بوستر حفله الجديد ، والذي يشارك به مع الفنان بدر الشعيبي وإبراهيم دشتي، ووجه الجسمي رسالة لجمهوره الكويتي قائلاً: " للكويت أنا عاشق.. ولاهلها حيل مشتاق، بإذن الله نلتقي ابتهاجاً وفرحاً لنحتفل معاً بـ25 فبراير في مهرجان الكويت الأول، ويرافقنا اخواني الفنانين بدر الشعيبي وابراهيم دشتي".

وكان النجم حسين الجسمى قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دولة غرام"، من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحى، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وحملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً.