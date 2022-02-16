شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحتفل بعيد الحب فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حمادة هلال حفلا غنائيا بمحافظة بور سعيد بعد غدا الجمعة بالتزامن مع احتفلات عيد الحب ويقدم هلال خلال الحفل باقة من أغانيه الشهيرة مثل "الأيام ، مش هقول، أم أحمد، أشرب شاى"، وغيرها من الأغانى التي قدمها خلال مشواره الفنى.

كان الفنان حمادة هلال قد بدأ خلال الفترة القليلة الماضية تصوير أول مشاهد الجزء الثانى من مسلسل "المداح" داخل أحد الفيلات فى مدينة أكتوبر، وجمعته المشاهد بالفنانة هبة مجدى، والفنان كمال أبو رية.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين الجدد للمشاركة فى الجزء الثانى، وعلى رأسهم هبة مجدى التى تقدم دور البطولة النسائية، الفنانة ولاء الشريف التى تقدم أحد الأدوار الرئيسية الجديدة خلال الأحداث، والفنان كمال أبو رية والفنان أحمد فؤاد سليم، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب بجانب أبطال الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى

كما ينوى هلال طرح أغنيته الجديدة خلال الأيام المقبلة والتى تحمل عنوان "تكا" يوم 15 فبراير المقبل، وانتهى هلال بالفعل من تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وأخرجها خالد مختار، والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع هانى يعقوب