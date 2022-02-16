شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر سوزان نجم الدين فى مسلسل "بيوت من ورق".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة السورية سوزان نجم الدين تصوير مسلسلها السورى اللبنانى الجديد "بيوت من ورق" فى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث انتهت من تصوير نصف مشاهدها فى العمل الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل على القنوات العربية، وكشفت عن صور الشخصية التى تجسدها خلال أحداث المسلسل.

وتجسد سوزان خلال أحداث مسلسل "بيوت من ورق" شخصية "جيجى" والتي تعمل ستايليست لها براند باسمها، وهي سيدة ست قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف، كما أنها تظهر فى النصف الأول من الأحداث تكره الرجال ككل، ولكن في النصف الثانى تقع في قصة حب عظيمة ولكن مستحيلة.

مسلسل "بيوت من ورق" بطولة سوزان نجم الدين، ويوسف الخال، وطونى عيسى، وداليدا خليل، يوسف حداد، وفادى حداد، ويزن السيد، ودانا جبر ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان وتأليف آية طيبا وإخراج أسامة الحمد .

ويعرض لسوزان نجم الدين حالياً فى السينمات المصرية فيلم "تماسيح النيل" الذى تشارك فى بطولته مع مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، لما كتكت، وعدد آخر من الفنانين وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

وعرض لسوزان نجم الدين الشهر الماضى مسلسل "وثيقة شرف – فيكتوريا" المكون من 10 حلقات على إحدى المنصات العربية، ويحمل العمل اسم الشخصية التي تجسدها في أحداثه وهى "فيكتوريا" رغم مشاركتها فيه كضيفة، بجانب النجوم سلوم حداد، أمل عرفة، مهيار خضور، صباح الجزايرى، سلمى المصرى، نظلى الرواث، ايمن رضا، فادى صبيح، محمد الأحمد، وإخراج باسم السلكا.



سوزان نجم الدين



الفنانة سوزان نجم الدين



سوزان نجم الدين



سوزان نجم الدين بشخصية جيجى فى مسلسل بيوت من ورق



سوزان نجم الدين فى كواليس مسلسل بيوت من ورق



سوزان نجم الدين فى مسلسل بيوت من ورق