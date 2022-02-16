شكرا لقرائتكم خبر عن "عايز فلوس"..عبد الباسط حمودة يطرح أحدث أغانيه بمشاركة حمزة الصغير ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة أغنيته الجديدة "عايز فلوس"، التى يشاركه فيها بالغناء المطرب الشعبى حمزة الصغير، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل استوديو مصر، من كلمات إسلام المصرى، ولحن حمزة الصغير، وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وإخراج أشرف رمضان.

حمزة الصغير وعبد الباسط حمودة

وكان المطرب الشعبى الكبير عبد الباسط حمودة قد أعرب مؤخرا لـ ”الخليج 365” عن سعادته بالأغنية، موضحا أن كلمات ولحن الأغنية جذبونى للمشاركة فى تقديمها، وأنا أحب تقديم ديو من حين لآخر مع مطرب من شباب الساحة الغنائية.

كان نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة قد انضم إلى فريق عمل مسلسل "ولاد الهلالية"، مع النجمين حسين فهمى ومصطفى فهمى، حيث يشارك بالتمثيل والغناء فى المسلسل، وأعرب النجم عبد الباسط حمودة عن سعادته بالعمل فى هذا المسلسل بجوار نجمين كبار مثل حسين ومصطفى فهمى.

ويجتمع النجمان حسين فهمى ومصطفى فهمى فى مسلسل بعنوان "ولاد الهلالية" وتشاركهما البطولة الفنانة عفاف شعيب وأحمد سعيد عبد الغني ونجلاء بدر وشيرى عادل وبسام رجب ومادلين طبر وحمدى الوزير وفتوح أحمد وشريف خير الله، المسلسل دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة من تأليف سليمان دياب وإخراج فتحى عبد العزيز.