شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة رايح جاى بين المنيل والمعادى بسبب "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف النجم هانى سلامة عدد ساعات تصوير مسلسله الجديد "ملف سرى" هذه الأيام مابين منطقتى المنيل والمعادى على أن ينتقل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مدينة الإنتاج للتصوير فى أحد الديكورات الرئيسية هناك، والمسلسل من المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وقدم هانى سلامة مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل