شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح ألبومه "بجامل ناس" بواقع أغنية كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب فضل شاكر، ألبومه الميني بعنوان " بجامل ناس" ولكن بنشر أغنية كل أسبوع أولها كانت أغنية " بجامل ناس" من كلمات محمد الجمال ، وألحان مدين.

ويقدم فضل شاكر باقي الأغاني أغنية كل أسبوع حيث يطرح الأسبوع المقبل أغنية "توقعني" من كلمات محمد القاسمي ، وألحان ابراهيم الغانم.

وتأتي باقي الأغنيات كالتالي "دمعة" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف و"عز الغياب" من كلمات احمد الصانع ، وألحان عبدالقادر الهدهود و"ابعد خلاص" من كلمات وألحان عمرو الشاذلي و"العزيز " من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي.

آخر كليبات فضل شاكر كليب أغنية "قاعد مكانا"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى الدهيمة وأحمد حسام، وتم تصوير الفيديو كليب ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان الأردنى منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: "قاعد مكانا وبسرح معاك.. شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك..غيرنا بإيدينا قدرنا..قاعد مكاننا وبسرح معاك.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا بإيدينا قدرنا..هنا إبتدينا وتاه الكلام..هنا أتلاقو الروحين..هنا أتواعدنا بالحب أتعاهدنا.. والوعد ده راح فين".

أغنية "قاعد مكانّا" تحمل في مضمونها صور عتاب وشوق للحبيب، وهى طبيعة الأغانى التى نجح فيها نجم الأغنية اللبناني فضل شاكر عبر سنوات طويلة، استطاع من خلالها تكوين جمهور عريض بمختلف أنحاء الوطن العربى.