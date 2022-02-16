شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يحتفل بعيد ميلاد والدته بصورة لهما ورسالة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل العالمي جان كلود فان دام على الاحتفال بعيد ميلاد والدته من خلال حسابه على موقع انستجرام، وذلك عبر صورة نشرها بصحبتها وعلق عليها بكتابة : " اليوم هو عيد ميلاد أروع امرأة على وجه الأرض، أحبك يا ماما وأتمنى لك حياة صحية طويلة فتاتي الخارقة لنهنئ الأصدقاء أمي معًا".



جان كلود فان دام

على جانب آخر حرص أسطورة أفلام الأكشن جان كلود فان دام، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور له قبل أيام ظهر من خلالها أمام أحد الشواطئ وهو برفقه الكلب الخاص به، ليستقبل وقتها الكثير من التعليقات على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.



فان دام ووالدته

وسبق وشارك أسطورة أفلام الأكشن جان كلود فان دام، متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع أفراد أسرته، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، احتفالا بعيد ميلاده الأخير، حيث تفاجئ متابعيه بالصورة التى شاركها ورجح الكثيرين بانها لوالده ووالدته.

ووجه فان دام، رسالة على البوست الذى نشره وكتب قائلاً "شاكرا لوجودكم فى حياتي، عائلتي، عيد ميلادي"، وسرعان ما استقبل فان دام الكثير من تهنئات عيد الميلاد على الصورة.

وكان قد شارك أسطورة كمال الأجسام فان دام جمهوره مؤخراً، بصورة له تم تعديلها عبرأحد التطبيقات لتظهره وهو متقدم في العمر مرة وهو شاب مرة أخرى وأيضا وهو طفل وهو سيدة.