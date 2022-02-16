شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز فارس ومحارب فى عمل تاريخى بعنوان " صقر المحروسة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم أحمد عز على بطولة فيلم سينمائى بعنوان "صقر المحروسة" ينتمى إلى الأعمال التاريخية، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ عز التصوير بعد الانتهاء من أعماله الدرامية المقرر أن يشارك فيها خلال رمضان المقبل.

ويجسد النجم أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامى، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين .

وكانت آخر أعمال أحمد عز السينمائية ، فيلم الجريمة وشاركه البطولة النجمة منة شلبى والنجم ماجد الكدوانى، وتدور في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.

دارت الأحداث فى فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعانى عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.