شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "حامل اللقب" ضيوف "معكم منى الشاذلى".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، أبطال فيلم "حامل اللقب" الفنان هشام ماجد والفنان أحمد فتحي والمخرج هشام فتحي، وذلك مساء غد الخميس، على فضائية CBC.

يتحدث هشام ماجد خلال اللقاء عن فكرة الفيلم، التي كانت مكتملة قبل 3 سنوات، ولكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيلها، فضلا عن حبه لكرة القدم وتجربة التخسيس بسبب الفيلم.

من جانبه، يكشف أحمد فتحي موقفه من ردود فعل الجمهور على الفيلم، ويتحدث عن علاقته بهشام ماجد، وأبرز المواقف الكوميدية داخل الفيلم. كما تضم الحلقة تحديات وألعاب كوميدية بين ضيوف الحلقة.