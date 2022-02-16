بالصورة – حبيبة ماجد المهندس الجديدة ممثلة سورية شهيرة.. وهكذا غازلته بأجمل الكلمات!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 فبراير 2022 05:48 مساءً - شاركت الممثلة السورية ليليا الأطرش صورًا لها مع الفنان العراقي ​ماجد المهندس​، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد كثيرون انهما على علاقة حب بسبب اقترابهما من بعضهما البعض في الصورة.

وأرفقت الأطرش إحدى صورها مع المهندس بالتعليق متغزله فيه بأجمل الكلمات، فقالت :”يا جميل الروح وصف ومحتوى بالشكل والإسم والمعنى جميل عين وخد وقد بالزين إرتوى وروح وطلة وضحكة تبري العليل”.

وفي صورة أخرى، ظهرت الأطرش وهي تقف بجوار النجم ماجد المهنـدس، وعلقت علىها وقالت: “ولنّ ذوقي غير وفوق المستوى يوم احب.. احب شي ما له مثيل”، وسرعان ما انتشرت الصورة بين المتابعين، وهنأ العض الثنائي على ارتباطهما، مع العلم أن الموضوع ليس مؤكدًا، وقد تكون الصورة عادية، وهي مجرد لقاء ممثلة وفنان.

أحدث نشاطات ماجد المهندس وليليا الأطرش

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال ليليا الأطرش كان مسلسل “ببساطة” في جزئه الثاني، والذي عرض العام الماضي، وشاركت في بطولته مع كل من باسم ياخور وأحمد الأحمد ورنا شميس ونادين تحسين بيك وهبة نور ومحمد حداقي وفادي صبيح وغيرهم.

أما النجم ماجد المهندس فكان قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة والتي تحمل اسم “هلا ويا مرحبا”، وهي أغنية طرحت ضمن ميني ألبوم جديد له بعنوان “مشتاقلك” تم طرحه في بداية العام الجاري.

وكان قد استهل برنس الغناء العربي، النجم ماجد المهندس، عام 2022 بطرح ميني ألبوم جديد بعنوان “مشتاقلك”، تعاون خلاله مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي، في هدية لجمهوره ومحبيه في بداية العام الجديد.

من هي ليليا الأطرش؟

ليليـا الأطرش، هي ممثلة سورية من عائلة عريقة وهي عائلة الأطرش ولدت في سوريا عام 1977م. أول أعمال ليليا الأطرش الفنّية كانت في “مسلسل مرايا” مع الفنان ياسر العظمة.

شاركت ليليـا الأطرش في مسلسل “نساء صغيرات” إلى جانب نخبة فنية منهم ديمة بياعة وكاريس بشار. وكان لها دور مميز في كل من مسلسل “أشواك ناعمة” ، “مذكرات عائلية” إلى أن أبدعت في أداء دور المرأة الدمشقية في مسلسل “باب الحارة”.

مسلسل “الداية” من المسلسلات التي شاركت فيها بتميز بحيث سرد المسلسل قصة المجتمع السوري في أثناء الاحتلال الفرنسي. ومسلسل “الخبز الحرام” من آخر أعمال ليليـا الأطرش. كما كان لها عدة أدوار مميزة في كل من مسلسل رجاها إلى جانب عباس النوري ومسلسل “ليالي الصالحية”.

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